شلل كامل في الغلاف وإغلاق وقيود إسرائيلية.. ماذا يحدث بحدود غزة

تستمر لليوم الثاني على التوالي إجراءات الجبهة الداخلية الإسرائيلية لسكان مستوطنات غلاف غزة، والتي فرضت قيوداً على حركة المستوطنين وأغلقت العديد من الشوارع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الأربعاء إنه وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على اغتيال قادة سرايا القدس، دون رد من الفصائل في القطاع، إلا أن القيود التي تفرضها إسرائيل على سكانها لا تزال قائمة.

وأضافت، أن جهاز التعليم معطّل في غلاف غزة ومنطقة النقب، وحركة القطارات متوقفة حتى مدينة أشكلون عسقلان، ويُمنع تجمهر أكثر من 100 شخص في مبنى و10 أشخاص في منطقة مفتوحة.

من جهتها نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤول أمني قوله: إنه "لا يمكن مواصلة حالة الطوارئ بالبلدات في جنوب إسرائيل إذا لم يتم إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة".

بدوره دعا رئيس مجلس مستوطنات أشكول، الجميع لعدم التراخي، لأنه في ثانية قد تنقلب الأمور من صفر إلى 100 صاروخ.

من جهته قال مراسل القناة 14 العبرية للشؤون العسكرية والأمنية هيليل بيتون روزين: "إسرائيل دخلت فترة انتظار لا ينبغي أن تكون فيها وعليها أن تفهم أنها إذا لم تهاجم - فسوف تتعرض للهجوم عاجلاً أم آجلاً".

وأضاف هليل بيتون: "يجب ألا تنجر إسرائيل بأي حال من الأحوال إلى فترة انتظار مع العدو في غزة، حيث من الواضح أنه سيفتح النار عليها ، لكنها لا تهاجمه حتى ذلك الحين، أو بطريقة بسيطة فقط".

وعلق أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع والا العبري بالقول: "يا غالانت، لا يمكن إبقاء المستوطنين على أصابع أقدامهم لفترة طويلة، ربما بدون توجيهات مناسبة، وماذا أيضا عن الإقتصاد؟".

اما المعلق للشؤون الأمنية "رونين إيتسيك" قال لـ إذاعة 104.5Fm: "لا يمكن لدولة مثل إسرائيل، أن تتصرف هكذا ضد منظمة ضعيفة "بالإشارة للجهاد الإسلامي".

ذكرت قناة كان العبرية، أنه من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش يوآف غالانت، مساء اليوم الأربعاء، مداولات بشأن القيود المفروضة على سكان جنوب إسرائيل.

من جانبه وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، الهدوء الحاصل من جهة القطاع بأنه "مضلل" وطالب السكان بالالتزام بالتعليمات.

وقال للقناة 12 التلفزيونية اليوم الأربعاء، إنه "بالرغم من هذا الهدوء المضلل، لكن علينا أن نتحلى بمسؤولية عالية والالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، والتواجد قرب الأماكن الآمنة".

وأضاف أنه "من الجائز أن تغير الجهاد الإسلامي الفلسطيني التوجه كي تحاول تحقيق إنجاز ما, ونحن في حالة دفاعية واسعة جدا في الغلاف كلّه، لكن هذا ليس حالة دفاع مثالية".

واستبعد هغاري مواجهة عسكرية واسعة، وقال إنه "لا يوجد هنا حدث متعدد الجبهات، فهذه عملية عسكرية مركزة تجاه الجهاد الإسلامي الفلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب جهوزية قوية للجيش الإسرائيلي في جميع الجبهات، كما في الأوضاع الاعتيادية.

وتابع، "إذا حدث رد فعل من جبهة أخرى، ربما إطلاق نار من منظمات صغيرة في لبنان مثلما حدث في شهر رمضان ، فإننا سنرد ونهاجم".