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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير فلسطين: نشكر مصر على جهودها لوقف العدوان على غزة

صدى البلد

 وجه سفير فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقدمه من دعم متواصل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 


وقال اللوح ـ في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الأربعاء) ـ إن "قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل منذ اللحظة الأولى من وقوع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كل ما في وسعها لوقف هذا التصعيد وتحقيق التهدئة وحقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني". 


ووصف اللوح العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنها "جريمة غير مبررة" استهدفت مواطنين فلسطينيين من أطفال ونساء تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها بحق البلاد، مطالبا في الوقت نفسه المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان وتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني. 


وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور قد شدد ، أمس الثلاثاء، على أن جرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، تتطلب اتخاذ إجراءات من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة الجناة وتنفيذ القوانين التي تهدف إلى حماية المدنيين وضمان السلام والأمن ووضع حد لهذا الوضع غير القانوني.
 

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