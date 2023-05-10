عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا القصة انتهت.. برشلونة يعلن رحيل بوسكيتس

بوسكيتس
بوسكيتس

أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي، رحيل سيرجيو بوسكيتس نجم الفريق، بنهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر، أن ينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة في 30 يونيو المقبل، ولم يتفق الطرفان على التجديد، ليرحل اللاعب بداية من الموسم المقبل.

في المقابل قال بوسكيتس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: "شكرا لجميع الأشخاص الذين أتاحوا لي تجربة كل هذا من اليوم الأول وحتى النهاية".

وتابع "أوجه الشكر لعمال النادي أيضًا وأفراد العلاج الطبيعي، والأطباء، ورجال المعدات والمندوبين، والمدربين والموظفين والمحللين، وقبل كل شيء رفاقي في الفريق الذين تشاركت معهم أوقات العيش واللعب".

وأضاف "وأشكر الأعضاء والمشجعين من جميع أنحاء العالم، الذين قدموا لي دعمهم وحبهم طوال هذا الوقت، وبالطبع عائلتي التي كانت بجانبي دائما"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

ترشيحاتنا

وسط غضب أنصاره.. رئيس وزراء باكستان السابق يمثل أمام المحكمة| تفاصيل

بعد اتهام "أم زياد" أبناءها إقامة علاقات غير مشروعة|قرار مهم بشأن طليقها

جيش الاحتلال يجدد هجومه على غزة ويطالب المستوطنين بدخول الملاجئ فورا.. فيديو

لأول مرة منذ 20 عاما.. أردوغان أمام منافسة شرسة في انتخابات 14 مايو

الدولة تتحمل كل الزيادات| كم تكلفة رغيف العيش في الموازنة الجديدة

النواب يوافق على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب النظر القوي.. هل وجدت الرقم 218 في صورة الوهم المحير

احترس.. تناول البطيخ بكميات كبيرة يصيبك بـ7 مشاكل صحية خطيرة

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

فيديو

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ