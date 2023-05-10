رسميا القصة انتهت.. برشلونة يعلن رحيل بوسكيتس

أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي، رحيل سيرجيو بوسكيتس نجم الفريق، بنهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر، أن ينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة في 30 يونيو المقبل، ولم يتفق الطرفان على التجديد، ليرحل اللاعب بداية من الموسم المقبل.

في المقابل قال بوسكيتس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: "شكرا لجميع الأشخاص الذين أتاحوا لي تجربة كل هذا من اليوم الأول وحتى النهاية".

وتابع "أوجه الشكر لعمال النادي أيضًا وأفراد العلاج الطبيعي، والأطباء، ورجال المعدات والمندوبين، والمدربين والموظفين والمحللين، وقبل كل شيء رفاقي في الفريق الذين تشاركت معهم أوقات العيش واللعب".

وأضاف "وأشكر الأعضاء والمشجعين من جميع أنحاء العالم، الذين قدموا لي دعمهم وحبهم طوال هذا الوقت، وبالطبع عائلتي التي كانت بجانبي دائما"