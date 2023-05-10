الأوقاف: إقبال كثيف على مركز نعينع لتلاوة وحفظ القرآن الكريم.. صور

رصدت وزارة الأوقاف حجم الإقبال على مركز نعينع لتلاوة القرآن الكريم بمسجد الإمام الحسين في أول أيام افتتاحه، حيث تلاحظ إقبال المواطنين بشكل كبير عليه وطلب الإلتحاق به.

كما أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاحها ثاني مراكز تلاوة القرآن الكريم بمسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) يوم الأربعاء القادم 10 مايو 2023م.

ويقوم مركز القارئ الشيخ طه النعماني لتلاوة القرآن الكريم، على عقد حلقات تعليم التلاوة على يد القارئ الشيخ طه النعماني يومين في الأسبوع: الاثنين والأربعاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، مع منح من ينتظم في هذه الحلقات ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورًا فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه وأهَّله للحصول على الإجازة.