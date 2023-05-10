نتنياهو يخشى من تأثير رد المقاومة على مسيرة الأعلام

عبر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن خشيته من تأثير رد فعل المقاومة في قطاع غزة على مسيرة الأعلام، والتي من المفترض تنظيمها يوم 18/5.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده نتنياهو لتقييم الأوضاع مع مجلس وزرائه الأمني والسياسي “الكابينت” مساء الثلاثاء.

وبحسب القناة 13، قال “نتنياهو”، في معرض تقييمه للوضع: “نحن بحاجة إلى الاستعداد لوضع ستحاول المنظمات خلاله سحب المعركة إلى أقرب وقت ممكن من يوم القدس، من أجل إحباط مسيرة الأعلام، وربط أكبر عدد ممكن من الساحات ببعضها البعض”.

تسود حالة من الترقب الشديد والتوتر داخل تل أبيب، بعد استشهاد 15 فلسطينياً من بينهم ثلاثة من كبار قادة الجهاد الإسلامي، في عدوان شنه طيران العدو فجر الثلاثاء على قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل فتح الملاجئ في جميع أنحاء الكيان، ومنع تجول المستوطنين في مستوطنة ناحل عوز، إضافة لإخلاء آلاف المستوطنين في مستوطنات تل أبيب المحاذية لقطاع غزة خشية من رد المقاومة.