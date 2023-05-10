"محمد" في صدارة الأسماء الأكثر شعبية للمواليد في عاصمة أوروبية

تصدر اسم “محمد” المرتبة الأولى في العاصمة الألمانية، برلين، بالنسبة للذكور حديثي الولادة، والمرتبة العشرين في كامل ألمانيا، متفوقا بذلك على أسماء أخرى.

وأفادت جمعية اللغة الألمانية أن اسم محمد سبق أسماء تربعت لفترة طويلة على القائمة على غرار نوح وآدم، حسب موقع “دي دبليو”.

وأوردت صحيفة “تاجس شبيجل” الألمانية، أن هذا الأمر يتعلق بالمواليد الذكور، فيما احتل اسم صوفيا المركز الأول بالنسبة للفتيات في العاصمة الألمانية برلين ليطيح بأسماء أخرى مثل إميليا وإيما.

ووفق صحيفة دي تسايت الألمانية أن اسم محمد احتل اسم المرتبة 20 على الصعيد الوطني، حيث تم منح اسم محمد 2758 مرة لمواليد العام الماضي 2022.

وأوضحت أن اسم محمد لم يكن هو الأكثر شيوعا في برلين عام 2018 بيد أنه كان ضمن المراكز المتقدمة، وهو ما أثار جدلا في برلين حينها.

وفي عام 2021 احتل اسم محمد المرتبة الثالثة في برلين، ليحقق الصدارة في عام 2022.