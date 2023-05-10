تعاون مصري أمريكي في مجال سلامة الأغذية.. تفاصيل

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالدكتورة ايملي ريس المدير التنفيذي للشركة الدولية لسلامة المحاصيل ال Croplife international على هامش فعاليات قمة مؤتمر المناخ المنعقد حاليا بالعاصمة الأمريكية واشنطن .



ورحب "القصير" بالتعاون مع الشركة الدولية لسلامة المحاصيل ، مشيرا إلى أهمية إعداد مقترح للتعاون يتم الاتفاق عليه من الجانبين ليتسنى تنفيذه خلال مدة محددة وأن تتشارك في تنفيذه الجهات الفنية المعنية بوزارة الزراعة ومنها لجنة مبيدات الآفات ومعهد بحوث وقاية النباتات بالإضافة إلى معهد بحوث أمراض النباتات.



ومن ناحيتها أعربت "ريس" عن سعادتها بلقاء القصير وقامت من بعرض مقترح للتعاون مع وزارة الزراعة المصرية في مجال سلامة الاغذية والاستخدام المسؤول للمبيدات في مكافحة الحشرات والأمراض التي تتسبب في خسائر كبيرة في انتاجية المحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل الخضر والفاكهة التصديرية .



وأشارت الي التعاون السابق مع الجهات المختصة بوزارة الزراعة في إعداد وتدريب الكوادر الفنية المعنية باستخدام وتداول المبيدات وذلك من خلال مكتبها في القاهرة ،

كما عبرت عن مدي سعادتها وامتنانها بحضور فعاليات مؤتمر المناخ الCOP 27 بالعام الماضي بمدينة شرم الشيخ والذي شهد زخما كبيرًا بحضور عدد كبير من مؤسسات التمويل الدولية وكذا المنظمات العاملة في مجال البحوث الزراعية والآمن الغذائي الخ من فعاليات.



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ومن الجدير بالذكر أن الشركة الدولية لسلامة الغذاء "الكروب لايف" تمثل أبرز الشركات في مجال الوقاية ولها مؤسسة تابعة في جمهورية مصر العربية وهي عضو مؤسس في اتحاد علوم النباتات في أفريقيا والشرق الاوسط

‏Croplife Africa Middle East و هو اتحاد إقليمي يتبع الإتحاد الدولي لعلوم النباتات Croplife International و مقره في بروكسل- بلجيكا .

وتتولى مجموعة شركات كروب لايف العالمية إنتاج حوالي ٩٠٪؜ من منتجات وقاية النباتات المدعومة بالبحث وتلتزم بتطبيق مفاهيم الزراعة المستدامة والاستخدام المسئول لتكنولوجيا علوم وقاية النباتات، كمًا تهدف الي تعزيز المشاركة الفعالة لاهتمامات الأعضاء والمشتغلين في مجال وقاية النباتات كصوت معبر عن صناعة علوم وقاية النباتات.

وتعمل على تعزيز التعاون مع المسئولين الحكوميين والهيئات الاخرى المهتمة بمستقبل الأغذية والزراعة و تأمين توافر الغذاء الآمن للاستهلاك المحلي والتصدير فضلًا عن تحسين وتطوير الأنظمة الزراعية المنخفضة الإنتاجية و تأهيلها لرفع إنتاجيتها و مواكبة متطلبات التصدير.