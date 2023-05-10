عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعاون مصري أمريكي في مجال سلامة الأغذية.. تفاصيل

صدى البلد

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالدكتورة ايملي ريس المدير التنفيذي للشركة الدولية لسلامة المحاصيل ال Croplife international  على هامش فعاليات قمة مؤتمر المناخ المنعقد حاليا بالعاصمة الأمريكية واشنطن .


ورحب "القصير"  بالتعاون مع الشركة الدولية لسلامة المحاصيل ، مشيرا إلى أهمية إعداد مقترح للتعاون يتم الاتفاق عليه من الجانبين ليتسنى تنفيذه خلال مدة محددة وأن تتشارك في تنفيذه الجهات الفنية المعنية بوزارة الزراعة ومنها لجنة مبيدات الآفات ومعهد بحوث وقاية النباتات بالإضافة إلى معهد بحوث أمراض النباتات.


ومن ناحيتها أعربت "ريس" عن سعادتها بلقاء القصير وقامت من بعرض مقترح للتعاون مع وزارة الزراعة المصرية في مجال سلامة الاغذية والاستخدام المسؤول للمبيدات في مكافحة الحشرات والأمراض التي تتسبب في خسائر كبيرة في انتاجية المحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل الخضر والفاكهة التصديرية .


وأشارت الي التعاون السابق مع الجهات المختصة بوزارة الزراعة في إعداد وتدريب الكوادر الفنية المعنية باستخدام وتداول المبيدات وذلك من خلال مكتبها في القاهرة ،
كما عبرت عن مدي سعادتها وامتنانها بحضور فعاليات مؤتمر المناخ الCOP 27 بالعام الماضي بمدينة شرم الشيخ والذي شهد زخما كبيرًا بحضور عدد كبير من مؤسسات التمويل الدولية وكذا المنظمات العاملة في مجال البحوث الزراعية والآمن الغذائي الخ من فعاليات.



ومن الجدير بالذكر أن الشركة الدولية لسلامة الغذاء "الكروب لايف" تمثل أبرز الشركات في مجال الوقاية ولها مؤسسة تابعة في جمهورية مصر العربية وهي عضو مؤسس في اتحاد علوم النباتات في أفريقيا والشرق الاوسط 
‏Croplife Africa Middle East و هو اتحاد إقليمي  يتبع الإتحاد الدولي لعلوم النباتات Croplife International و مقره في بروكسل- بلجيكا . 

وتتولى مجموعة شركات كروب لايف العالمية إنتاج حوالي ٩٠٪؜ من منتجات وقاية النباتات المدعومة بالبحث وتلتزم بتطبيق مفاهيم الزراعة المستدامة والاستخدام المسئول لتكنولوجيا علوم وقاية النباتات، كمًا تهدف الي تعزيز المشاركة الفعالة لاهتمامات الأعضاء والمشتغلين في مجال وقاية النباتات كصوت معبر عن صناعة علوم وقاية النباتات.

 

 وتعمل على تعزيز التعاون مع المسئولين الحكوميين والهيئات الاخرى المهتمة بمستقبل الأغذية والزراعة و تأمين توافر الغذاء الآمن للاستهلاك المحلي والتصدير فضلًا عن تحسين وتطوير الأنظمة الزراعية المنخفضة الإنتاجية و تأهيلها لرفع إنتاجيتها و مواكبة متطلبات التصدير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح

الأكبر منذ سنوات.. أحمد حسن يعلن رحيل نجوم الزمالك عن الفريق

شبانة يعلن رحيل زيزو عن الزمالك للدوري القطري |تفاصيل

ترشيحاتنا

صورايخ المقاومة الفلسطينية بـ غزة تصيب 5 إسرائيليين في عسقلان

النواب يوافق على إتفاقية مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع

سفير فلسطين لدى القاهرة: نشكر مصر على جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي

تطور مفاجئ بشأن إمكانية انتقال موليكا من بشكتاش إلى الأهلي

وزير المالية يكشف المستور: هذا وراء انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.. و34 مليارا زيادة في فوائد الدين

هالاند يتوعد ريال مدريد في مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على شكل فيونكة.. درة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

بتصميم محتشم.. سعر صادم لفستان كيت ميدلتون الأزرق

فنان عالمي شهير ينجب ابنه السابع في عمر الـ 79 عاما..تفاصيل

فيديو

الزمالك وبروكسي.. ماذا قال الحكم عن عدم احتساب ركلتي جزاء ضد الأبيض؟

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ