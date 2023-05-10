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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة الحصر والتفاوض تنهى تعثر أحد المشروعات الاستثمارية

اجتماع لجنة الاستثمار
اجتماع لجنة الاستثمار في مطروح

انعقدت لجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب - محافظ مطروح - وبحضور المستشار الدكتور محمد بكر صبَّاح  المستشار القانوني والاستثماري للمحافظة   وحمدى عبيد مدير عام الاستثمار وأعضاء اللجنة من التنفيذيين بالمحافظة.

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حيث تم الاجتماع مع احدى  الشركات الاستثمارية الكبرى بمطروح (شركة دلمار للتنمية السياحية " بورتو جولف   ) في حضور ممثل الشركة وتم توقيع عقد التسوية الخاصة بالشركة بعد إزالة كافة المعوقات التي كانت تواجه الشركة في استكمال مشروعها. 


حيث  تقدمت الشركة بخالص الشكر للمحافظة على المجهودات التي بذلتها في ذلك وتقديمها الدعم الكامل لكافة المستثمرين والتيسير عليهم .


ووجه  اللواء خالد شعيب - محافظ مطروح – بالعمل على تشغيل مزيد من أبناء محافظة مطروح بمشروعات الشركة. وأكدت الشركة أنها ستسعى في إقامة مشروعات استثمارية جديدة بمطروح و تشغيل عدد أكبر من أبناء  المحافظة.

 
وأكد  محافظ مطروح، أن المحافظة تسعى جاهدة لتقديم كافة سبل الدعم الكامل لكافة المستثمرين وإزالة أي معوقات تواجههم بمشروعاتهم الاستثمارية وأن لجنة الحصر والتفاوض في حالة انعقاد دائم من أجل ذلك. 

حرصاً من محافظة مطروح على دعم خطوات الاستثمار والتيسير على المستثمرين وفق الضوابط القانونية والاستثمارية مع إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بناء على توجيهات القيادة السياسية وتحقيق الصالح العام مع الحفاظ على حقوق الدولة .  

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