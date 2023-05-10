لن يكون الأخير.. تصريحات خطيرة من وزير الخارجية الأوكراني بشأن الهجوم المضاد

علق وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، اليوم الأربعاء، التوقعات بشأن الهجوم المضاد للقوات الأوكراني في الربيع، قائلا: "لا تعتبروا هذا الهجوم المضادّ هو الأخير؛ لأننا لا نعرف ما الذي سينتج عنه".

وأضاف كوليبا في تصريحات له اليوم، أن الهجوم المضاد إذا نجح في أخذ الأراضي من روسيا، فسيكون الأخير، ولكن إذا لم ينجح في ارستجاع الأرضي بشكل كامل فيسكون هناك هجوم مضاد آخر.

وأشار إلى أن أوكرانيا ستحتاج إلى مزيد من الأسلحة من الحلفاء للقتال ضد القوات الروسية.

وقال كوليبا إنه بالإضافة إلى الذخيرة والدبابات وأنظمة الدفاع الجوي، تحتاج أوكرانيا إلى طائرات مقاتلة أيضا، لافتا إلى أننا نعول على مساعدة ألمانيا لشراء طائرات مقاتلة حديثة من طراز إف -16، ولكن القرار هنا يرجع إلى الولايات المتحدة.

وتساءل وزير الخارجية الأوكراني: "ما نتوقعه من ألمانيا هو أن تلعب دوراً نشطاً في بناء تحالف من الدول، من سيقنع الولايات المتحدة بالضغط على الزر الأخضر؟".