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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفعيل عمليات التحول الرقمي بالمركز التكنولوجي بمجلس مدينة العريش

اجتماع بشأن التحول
اجتماع بشأن التحول الرقمي بمدينة العريش

عقد مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، اجتماعا بقاعة المؤتمرات بمجلس المدينة ، برئاسة اللواء أسامة احمد عفش رئيس المجلس ،  وحضور أشرف مرزوق مسؤول تدريب بوزارة التخطيط، و أحمد زايد مدير المركز التكنولوجي المطور لخدمة المواطنين بمجلس مدينة العريش والزملاء مديري الإدارات المعنية بالتعامل مع المواطنين من خلال المركز التكنولوجي. 

ويأتي ذلك في إطار  تكليفات  اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص على مصلحة المواطنين.

ورحب رئيس المدينة بمندوب وزارة التخطيط وبالحضور، وأكد  اللواء أسامة،  علي أن المراكز التكنولوجية أنشئت لتسهيل خدمات المواطنين وإنجاز العمل في التوقيتات المحددة والقانونية لكل خدمة.

شباك المعاملة:

وألقي أشرف مرزوق ، محاضرة بشأن بحث مشاكل الإدارات الخلفية (خلف شباك المعاملة) ، وتفعيل دور المركز التكنولوجي في تسهيل الخدمات للمواطنين،  وتفعيل عملية  التحول الرقمي لمواكبة التطور ، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه في تنشيط البنية المعلوماتية ، والاستفادة من مقدرات الدولة وتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين بأسرع وقت،  وأقل تكلفة ودقة الأداء وحسب التوقيتات المحددة لكل معاملة .

العريش المركز التكنولوجي التحول الرقمي

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