النشرة الدينية..دعاء واحد أغلى من كنوز الأرض داوم عليه..بيتي فيه مشاكل وخناقتا كثيرة ماذا أفعل؟..3 كلمات تغفر ذنبك وتسد دينك

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.
دعاء واحد أغلى من كنوز الأرض.. داوم عليه وسترى العجب في حياتك
دعاء سداد الديون.. لو كان عليك مثل جبل أحد دين سده الله عنك
3 كلمات تغفر ذنبك وتسد دينك وتوسع رزقك.. ردده طوال اليوم
بيتي فيه مشاكل وخناقات كثيرة فماذا أفعل؟.. الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة
هل تقبل صلاة من كانت رائحة فمه سجائر ؟
بعد تصريحات جومانا مراد عن شمها رائحة الجنة| ما علامات حسن الخاتمة
يوم يستجاب فيه الدعاء غير الجمعة .. اغتنمه وانتهز الفرصة
ما جزاء من نوى صلاة قيام الليل وغلبه النوم؟.. الإفتاء ترد