محافظ الدقهلية يوجه رؤساء الوحدات المحلية بحسن استقبال المواطنين وسرعة فحص طالباتهم

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء في بحث وحل مشاكل المواطنين من خلال انعقاد لقاء المواطنين الاسبوعي كل في نطاقه والذي تقرر انعقاده يوم الاثنين من كل اسبوع وذلك للاستماع لشكاوي ومطالب واحتياجات المواطنين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم من كافة قطاعات المرافق والخدمات.

ووجه " المحافظ " لرؤساء الوحدات المحلية بحسن استقبال المواطنين وسرعة فحص طالباتهم والتنسيق مع كافة الجهات لحل مشاكلهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية من أجل تحقيق حياة الكريمة لهم وان يتم إعطاء كل ذي حق حقه والعمل الجاد في تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملتهم .

وأكد "مختار”، أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للمحافظة كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم القانونية والمشروعة.

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