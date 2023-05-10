عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه رؤساء الوحدات المحلية بحسن استقبال المواطنين وسرعة فحص طالباتهم

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء في بحث وحل مشاكل المواطنين من خلال انعقاد لقاء المواطنين الاسبوعي كل في نطاقه والذي تقرر انعقاده يوم الاثنين من كل اسبوع وذلك للاستماع لشكاوي ومطالب واحتياجات المواطنين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم من كافة قطاعات المرافق والخدمات.

ووجه " المحافظ " لرؤساء الوحدات المحلية بحسن استقبال المواطنين وسرعة فحص طالباتهم والتنسيق مع كافة الجهات لحل مشاكلهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية من أجل تحقيق حياة الكريمة لهم وان يتم إعطاء كل ذي حق حقه والعمل الجاد في تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملتهم .

وأكد "مختار”، أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للمحافظة كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم القانونية والمشروعة.

FB_IMG_1683725301480
FB_IMG_1683725301480
FB_IMG_1683725298906
FB_IMG_1683725298906
FB_IMG_1683725296569
FB_IMG_1683725296569
FB_IMG_1683725294198
FB_IMG_1683725294198
FB_IMG_1683725171189
FB_IMG_1683725171189
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الوحدات المحلية الخدمات المقدمة الجهاز التنفيذى أيمن مختار مراكز والمدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

تطور مفاجئ بشأن إمكانية انتقال موليكا من بشكتاش إلى الأهلي

التفاصيل والفوائد| شهادة ادخار عقارية جديدة بـ60 ألف جنيه مقدم واستلم شقتك

موضوعات متعلقة

مش عارفين نتنفس.. أهالي قرية ميت ناجى في الدقهلية يستغيثون من حرق القمامة

ترشيحاتنا

اتصالات مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء في قطاع غزة

اتهامات تلاحق نتفلكس.. والمتحدة ترد بعمل وثائقي ضخم عن الملكة كليوباتر

مصير أوكرانيا.. انتقادات واسعة لـ زيلينسكي بعد قراره الجديد

لجنة صياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية توافق على عدد من المواد

تمهيداً للدفن.. وصول جثمان الراحل محمود بكرى لمسقط رأسه بقنا |شاهد

بيان عاجل من بولندا بشأن سقوط صاروخ روسي علي أراضيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينب عبد الباري.. أول سيدة تصبح نقيبًا للفلاحين | ما قصتها ؟

بحضور 4 أشخاص فقط..حفل زفاف مغنية عالمية يلفت الانتباه.. شاهد

على شكل فيونكة.. درة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

30 مليار دولار لمصر .. الحوار الوطني يخطط لجذب 30 مليون سائح

الحوار الوطني | كيف نواجه التضخم وما أسبابه الحقيقية ؟

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ