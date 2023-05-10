الاحتلال الإسرائيلي: حركة الجهاد تتحمل مسؤولية التصعيد

حمّل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حركة الجهاد الإسلامي المسؤولية عن ما وصفته بعدم الاستقرار في قطاع غزة.

وقال ما يسمى بمنسق الحكومة الإسرائيلية، غسام عليان، في رسالة وجهها لسكان قطاع غزة، عبر حسابه في فيسبوك، "قيادة الجهاد الاسلامي اخطأت- وعلى من أخطأ دفع الثمن".

وأضاف أن الأوضاع الحالية، "قد تقود إلى المساس في السياسة المدنية تجاه الجمهور الغزّي التي تقودها دولة إسرائيل في الفترة الأخيرة".

واغتالت إسرائيل، أمس، عددا من القادة الميدانيين لسرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مدعية أنهم دعموا ونفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.