الأعلى للإعلام ينعى الكاتب الصحفي محمود بكري: صاحب المواقف الوطنية

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ.

وتقدم رئيس المجلس وأعضاء المجلس والعاملين، بخالص العزاء للكاتب الصحفى مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ولأسرة الراحل، والأسرة الصحفية والزملاء بجريدة “الأسبوع”، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال المجلس في بيانه، إن الصحافة المصرية فقدت أحد أبنائها المخلصين صاحب المواقف الوطنية.

وأضاف أن الراحل صاحب رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة.