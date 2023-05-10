الهيئة الوطنية للصحافة تنعى الكاتب الصحفي محمود بكري: تاريخه حافل بالعمل والعطاء

تنعى الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي ، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكرى ، والذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض.



نعى الشوربجي ؛ محمود بكرى قائلاً إنه كان واحداً من أبناء الصحافة المصرية ، وتاريخه الصحفي والأدبي حافل بالعمل والعطاء، ويذكـر أن الأستاذ محمود بكرى كان رئيساً لمجلس إدارة جريدة الأسبوع ، وعضو مجلس الشيوخ .



وتتقدم الهيئة بخالص العزاء إلى شقيقه الكاتب الصحفي مصطفي بكرى عضو مجلس النواب و أسرة الفقيد و الأسرة الصحفية ، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.