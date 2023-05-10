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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الهيئة الوطنية للصحافة تنعى الكاتب الصحفي محمود بكري: تاريخه حافل بالعمل والعطاء

صدى البلد

تنعى الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي ، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى  الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ  محمود بكرى ، والذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض. 


نعى الشوربجي ؛ محمود بكرى  قائلاً إنه كان واحداً من أبناء الصحافة المصرية ، وتاريخه الصحفي والأدبي  حافل بالعمل والعطاء، ويذكـر أن الأستاذ  محمود بكرى كان رئيساً لمجلس إدارة جريدة الأسبوع ، وعضو مجلس الشيوخ .


وتتقدم الهيئة بخالص العزاء إلى شقيقه الكاتب الصحفي مصطفي بكرى عضو مجلس النواب و أسرة الفقيد و الأسرة الصحفية ، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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