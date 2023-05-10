أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل لها، أن مصر تدعو لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل فوري.

وأوضحت مصادر مصرية مطلعة، أن هناك جهودا واتصالات مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء في قطاع غزة.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الهمجي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبرته محاولة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لاسترجاع شعبيته المفقودة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن نتنياهو يستغل الغطاء والحماية اللذين توفرهما بعض الدول الغربية، لمواصلة خرق القانون الدولي، والتعدي على المواطنين الأبرياء، واغتيال الأطفال والنساء.

وأضافت "يبدو أن نتنياهو لن يتراجع عن هذا الهدف من خلال استفزاز رد عسكري يوفر له الحجة المطلقة والمدعومة غربيًا، لإسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا".