الجيش الإسرائيلي: أكثر من 170 صاروخا أطلقت من غزة حتى الآن

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، إن أكثر من 170 صاروخا أطلقت من غزة حتى الآن، على الرغم من قصف سلاح الجو الإسرائيلي منصات صواريخ تابعة للفصائل الفلسطينية في غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي منذ قليل، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد على الاستعداد لاحتمال توسيع العملية العسكرية وتوجيه "ضربات شديدة" لغزة.

وأكد نتنياهو لرؤساء المستوطنات الجنوبية، أن تل أبيب منفتحة على توسيع الحملة العسكرية في غزة. حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وشنت إسرائيل أمس الثلاثاء ضربات ضد قطاع غزة في فلسطين المحتلة فجر اليوم، أدت إلى استشهاد 13 شخصا من بينهم ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي، وإصابة 20 فلسطينياً، من بينهم نساء وأطفال.

واستمرت الغارة الإسرائيلية ساعتين، حيث استهدفت طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية منازل أمين سر المجلس العسكري جهاد غنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وأحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين.

غزة بعد أقل من أسبوع على إعلان هدنة بين الفصائل الفلسطينية

وجاءت هذه العملية العسكرية بعد أقل من أسبوع على إعلان هدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد تصعيد أشعلته وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، داخل سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر لمدة 86 يومًا.