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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مباراة الترجي بأبطال أفريقيا

صدى البلد

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن جاهزية حسين الشحات لخوض مباراة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب “حسن”، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، "الأهلي يعلن جاهزية حسين الشحات لمواجهة الترجي بعد تعافيه من آلام العضلة الضامة" .

وصعد النادي الأهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

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