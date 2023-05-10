إعلام إسرائيلي: إطلاق 300 صاروخ فلسطيني باتجاه تل أبيب

قالت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم، إن الفصائل الإسلامية أطلقت أكثر من 300 صاروخ من غزة باتجاه تل أبيب.

وأكدت القناة الإسرائيلية، أن عددا من الصواريخ الفلسطينية سقط داخل القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إن 20 ضحية سقطت في غزة جراء القصف الإسرائيلي، من بينهم 5 أطفال وإصابة 42 آخرين.

وجاء القصف الإسرائيلي لغزة ، بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية 250 صاروخا تجاه تل أبيب. حيث أكد نتنياهو لرؤساء المستوطنات الجنوبية، أن تل أبيب منفتحة على توسيع الحملة العسكرية في غزة. حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وشنت إسرائيل أمس الثلاثاء ضربات ضد قطاع غزة في فلسطين، أدت إلى استشهاد 13 شخصا من بينهم ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي، وإصابة 20 فلسطينياً، من بينهم نساء وأطفال.