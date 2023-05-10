شهادة فنكوش.. حقيقة حصول سمية الخشاب على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة|فيديوجراف

أثارت الفنانة سمية الخشاب موجة واسعة من الجدل بسبب نشرها صوراً على حسابها على انستجرام والتي أعلنت خلالها حصولها على الدكتوراه الفخرية من مركز الأمم المتحدة للفنون إلا أنه لم تكتمل فرحتها وسرعان ما أصدر المكتب الإعلامي لمنظمة الأمم المتحدة بالقاهرة بياناً نفى فيه منحه الدكتوراه لأي من النجوم الذين تم تكريمهم مؤخرًا.

حقيقة حصول سمية الخشاب على الدكتوراه

نفى المكتب الإعلامي لمنظمة الأمم المتحدة صلته بكيان يدعي "منظمة الأمم المتحدة للفنون".. وأكد من خلال البيان أنه ليس له صلة بهذا الكيان الوهمي أو بتكريم أي من الفنانين ومنحهم الدكتوراه الفخرية .

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