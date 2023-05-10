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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من موسكو بعد تعدي نائب أوكراني بالضرب على نظيره الروسي بتركيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن هجوم أحد أعضاء الوفد الأوكراني على أحد المندوبين الروس في قمة الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود في أنقرة هو استفزاز آخر من قبل كييف وعدم احترام لتركيا.

وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية، “هذا استفزاز آخر، إنه دليل واضح على عزل العصابة القومية التي تم وضعها في السلطة في أوكرانيا عن الواقع ، بشكل عام، وعدم فهم مكان وجودهم، وما يفعلونه”.

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وأشارت إلى أن مثل هذا السلوك يمثل أيضًا عدم احترام مطلقًا لرئاسة تركيا للحدث ولبرلمانيي الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود.

وقالت زاخاروفا "إننا ندين بشكل قاطع عمل الأشخاص الذين يسمون أنفسهم الوفد الأوكراني. مثل هذا النهج مرفوض وإدانته الأغلبية المطلقة لممثلي المجتمع الدولي".

الوفد الأوكراني الخارجية الروسية تركيا روسيا أوكرانيا

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