المؤشر المصري يتصدر المكاسب بالبورصة مع تباين الأسهم الخليجية

تصدر المؤشر المصري للأسهم القيادية المكاسب بصعوده واحدا بالمئة في البورصة، بينما أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج دون اتجاه واضح، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وتراجع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة متأثرا بخسائر سهم الشركة السعودية للكهرباء الذي هوى 6.1 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط -وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، لتكون بذلك قد أنهيت سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، إذ أثارت زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الأمريكية مخاوف إزاء الطلب.

وارتفع المؤشر في دبي 0.1 بالمئة مدعوما بصعود سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.2 بالمئة، وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة.

وتراجع المؤشر في قطر 0.2 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك قطر الوطني،أكبر بنوك الخليج، اثنين بالمئة.

وصعد المؤشر المصري للأسهم القيادية واحدا بالمئة مدعوما بارتفاع سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 4.2 بالمئة.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الأربعاء تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية في إبريل إلى 30.6 بالمئة مقارنة مع 32.7 بالمئة في مارس.