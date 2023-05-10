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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. انطلاق أولى مباريات نهائي دوري السلة بين الأهلي والاتحاد على «صدى البلد»

صدى البلد

أعلنت قناة «صدى البلد» الفضائية، أنها ستقوم ببث سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري عبر شاشتها.

وستكون الانطلاقة من المباراة الأولى، المقررة اليوم الأربعاء، والتي تجمع الفريقين في أولى مواجهات سلسلة "بيست أوف 5" لتحديد بطل الدوري المصري هذا الموسم.

وتُبث المباراة عند تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، عبر قناة "صدى البلد 2"، حيث يمكن للمتابعين استقبالها عبر أجهزتهم على تردد 11823 رأسي. وستكون المباراة بتعليق من حاتم سيد.

ويُتوج الفائز بثلاث مباريات من سلسلة "بيست أوف 5" بلقب دوري السلة هذا الموسم، والذي يحمل الأهلي لقبه، الذي أحرزه العام الماضي على حساب الاتحاد السكندري تحديدًا.

وتُلعب ثاني المباريات، غدًا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، وثالث المباريات يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً أيضًا.

فيما تُقام المباراة الرابعة، حال اللجوء إليها، يوم الاثنين المقبل 15 مايو، بينما ستُقام المباراة الخامسة والأخيرة، حال بلوغها، يوم الأربعاء 17 مايو.

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