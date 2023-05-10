الخارجية تدعو المصريين الراغبين في العودة من السودان بالتوجه إلى معبري قسطل وأرقين

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، عن نقاط إجلاء المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى مصر من السودان.

وجاء في بيان الوزارة :" إلحاقاً بالبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المصريين بالسودان، تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى نقطتي الإجلاء التاليتين :

١- معبر قسطل (إجلاء بري).

٢- معبر أرقين ( إجلاء بري ).



وأضافت الوزارة :" هذا وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

١- ٠١٢٨١٩٤٣٥٩٩

٢- ٠١٢٨٣١٧٦٨٩٤

٣- ٠١٢٨٣١٧٦٨٦٦

٤- ٠١٢٨٣١٧٦٩٠٠

٥- ٠١٢٨٣١٧٦٩١٣