الاحتلال الإسرائيلي يكشف النظام المستخدم في هجمات اليوم على قطاع غزة

أعلن مصدران عسكريان إسرائيليان أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم نظام الدفاع الجوي الصاروخي الإسرائيلي متعدد المستويات "ديفيد سلينج" في عمليات للمرة الأولى خلال القتال عبر الحدود ،اليوم الأربعاء، مع نشطاء غزة.



ونظام ديفيد سلينج، مصمم لإسقاط الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر ، هو جزء من درع إسرائيل الذي يشتمل بالفعل على قبة حديدية قصيرة المدى وصواريخ "أروو -2" و و"أررو-3" طويلة المدى، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقام الاحتلال الإسرائيلي اليوم بتصعيدات وهجمات قوية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وآخر ما قام به الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة هجمات جوية شنتها طائرات احتلال إسرائيلية وأصيب 9 مواطنين ، اليوم الأربعاء، في مواقع مختلفة في عدد من مناطق قطاع غزة.