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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أغبى عمليات سرقة في العالم سجلتها كاميرات المراقبة| شاهد ماذا حدث

صدى البلد

احتل 3 لصوص بيروفيين، عناوين الأخبار العالمية، بعد أن قاموا بعملية سرقة التي تعد واحدة من أغبى عمليات السطو في التاريخ لـ220 حذاء رياضيا من مختلف العلامات التجارية، وكلها للقدم اليمنى.

أغبى عمليات السطو في التاريخ

وقعت الجريمة المضحكة في 30 أبريل، في متجر للسلع الرياضية في هوانكايو، وسط بيرو، في حوالي الساعة 03:30 صباحًا، حيث تمكن 3 رجال من قطع الأقفال الموجودة في الجزء الخلفي من المتجر وسرقة ثلاثة صناديق كبيرة مليئة بصناديق الأحذية الرياضية من مختلف العلامات التجارية. 

ولم يدرك اللصوص أن جميع علب الأحذية التي سرقوها كانت تحتوي فقط على أحذية رياضية للقدم اليمنى، حيث أعد المالك الصناديق الثلاثة لعرض الأحذية في معرض السلع الرياضية المحلي. 

واشتبهت السلطات في أن اللصوص قد أخفوا حمولتهم ، حيث لا توجد وسيلة لبيع الأحذية الرياضية في السوق السوداء بدون أزواجها.

قال إدوان دياز ، رئيس منطقة شرطة جونين ، لـ América Noticias ، "لقد أجرينا التفتيش في مكان الحادث ، والشيء الخاص بهذه السرقة هو أن أحذية رياضية بالقدم اليمنى فقط قد سُرقت" ، مضيفًا أن الأمر مجرد مسألة قبل وقت من تحديد هوية اللصوص ، حيث تم القبض عليهم بكاميرات المراقبة في المنطقة ، وتركوا بصماتهم في مسرح الجريمة.

حتى مع بقاء الأحذية الرياضية اليسرى في حوزتهم ، يقدر صاحب المتجر الخسائر بحوالي 13000 دولار ، ما لم يتم استرداد 220 حذاءًا رياضيًا مسروقًا ، لأنه ، تمامًا مثل اللصوص ، لا يمكنه بيع الأحذية الرياضية بشكل فردي

الأخبار العالمية عناوين الأخبار العالمية عمليات السطو معرض السلع الرياضية

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