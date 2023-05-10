برلماني: المعلم أساس العملية التعليمية واختياره يكون بتوافر صفات معينة للقيام بدوره

قال النائب كريم السادات عضو مجلس النواب، إن المدرسة هي رحلة عمر للطلاب، موضحا انها عبارة عن مجموعة مراحل يمر فيها جميع الأطفال منذ نعومة أظفارهم حتى مراهقتهم وشبابهم.

وتابع السادات في تصريحاته لـ صدى البلد أن المدرسة تعد البيت الثاني والمعلم والمربي الذي يصقل الطفل ويقوِّمه ويُغني مهاراته ويبرز مواهبه ويوجهه إلى الطريق الصحيح.

وأكد عضو مجلس النواب أن قطاع التعليم، وخاصة التعليم ما قبل الجامعى، يعتبر أحد أهم القطاعات التى حظيت باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى لمقاليد الحكم، حيث شهد القطاع تطورًا واهتمامًا كبيرًا انعكس على العملية التعليمية بصورة كبيرة، بشكل يؤكد إيمان القيادة السياسية بضرورة بناء الإنسان.

وأوضح النائب كريم السادات أن عودة المدرسة لسابق عهدها وممارسة دورها الريادي، يجب أن يكون من خلال تطوير المناهج الدراسية على كل المستويات بداية من المرحلة المبكرة ووصولاً الى المرحلة الثانوية.

وطالب السادات بضرورة الاختيار الجيد للمعلمين، حيث يعتبر المعلم أساس العملية التعليمية مما يتطلب توافر صفات معينة فيه مثل الالتزام بتقديم المعرفة وتطويرها عند تقديمها للطلبة.

كما طالب أيضا بضرورة تطوير دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، حيث يعمل الأخصائيون الاجتماعيون كخبراء في الصحة النفسية والعقلية، وقادة في التنمية الاجتماعية داخل المجتمع المدرسي، كما أنهم منسقو العلاقة بين الاسرة والمدرسة.