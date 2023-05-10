ارتفاع حصيلة الضحايا في فلسطين جراء الغارات الإسرائيلية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إن 21 ضحية سقطت في غزة جراء القصف الإسرائيلي، من بينهم 5 أطفال و 54 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر الثلاثاء.

وجاء القصف الإسرائيلي لغزة، بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية 250 صاروخا تجاه تل أبيب، ردا علي شن إسرائيل أمس الثلاثاء ضربات ضد قطاع غزة في فلسطين فجر اليوم، أدت إلى استشهاد 13 شخصا من بينهم ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي، وإصابة 20 فلسطينياً، من بينهم نساء وأطفال.

وقد أكد نتنياهو لرؤساء المستوطنات الجنوبية، أن تل أبيب منفتحة على توسيع الحملة العسكرية في غزة. حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وبعد الغارات الإسرائيلية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إن 20 ضحية سقطت في غزة جراء القصف الإسرائيلي، من بينهم 5 أطفال وإصابة 42 آخرين.