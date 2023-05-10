عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة الضحايا في فلسطين جراء الغارات الإسرائيلية

علم فلسطين
علم فلسطين

 قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إن 21 ضحية سقطت في غزة جراء القصف الإسرائيلي، من بينهم 5 أطفال و 54 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر الثلاثاء.

وجاء القصف الإسرائيلي لغزة، بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية 250 صاروخا تجاه تل أبيب، ردا علي شن إسرائيل أمس الثلاثاء ضربات ضد قطاع غزة في فلسطين فجر اليوم، أدت إلى استشهاد 13 شخصا من بينهم ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي، وإصابة 20 فلسطينياً، من بينهم نساء وأطفال.

وقد أكد نتنياهو لرؤساء المستوطنات الجنوبية، أن تل أبيب منفتحة على توسيع الحملة العسكرية في غزة. حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وبعد الغارات الإسرائيلية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إن 20 ضحية سقطت في غزة جراء القصف الإسرائيلي، من بينهم 5 أطفال وإصابة 42 آخرين.

إسرائيل الغارات الإسرائيلية الفصائل الفلسطينية الصحة الفلسطينية القصف الاسرائيلي لغزة القصف الإسرائيلي حركة الجهاد الإسلامي وزارة الصحة الفلسطينية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

بتر ذراعها.. قرار عاجل ضد طبيب تجميل وتخدير بمستشفى شهير

الخارجية تدعو المصريين الراغبين في العودة من السودان بالتوجه إلى معبري قسطل وأرقين

فرمان من خوان كارلوس للاعب الزمالك.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

البيت الأبيض : بايدن لا ينوي التفاوض لرفع سقف الدين القومي

باكستان توجه رسالة إلى السعودية بعد تدخلها لحل أزمة السودان

موقف مصري جديد بشأن قضية سد النهضة .. اعرف الحكاية

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20 شهيدا ..تفاصيل

بـ تحقيقات النيابة | كيف عذبت وفاء مكي خادمتيها قبل 22 عاما؟

إسرائيل والفصائل الفلسطينية يعلنون وقف إطلاق النار الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعام رخيص يعالج الكوليسترول والضعف والإرهاق | اكتشفه

بالخروع.. وصفة غير متوقعة لعلاج آلام اللثة والأسنان

اكتشاف أثري عمره 7000سنة يعيد كتابة تاريخ دولة عربية.. ما الذي وجدوه

مرض مميت | لا تستهِن بـ الالتهاب الرئوي .. علامات لجميع الأعمار

فيديو

جومانا مراد تمتدح المصريين.. ماذا قالت؟.. فيديوجراف

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

30 مليار دولار لمصر .. الحوار الوطني يخطط لجذب 30 مليون سائح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ