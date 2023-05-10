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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أغرب جرائم القتل على الإطلاق.. أم روسية تخطط لقتل ابنتها لسبب غير متوقع

صدى البلد

اتُهمت امرأة روسية باستئجار قاتل متعاقد لقتل ابنتها من أجل وضع يديها على شقة المرأة.

امرأة تبلغ من العمر 67 عامًا من مدينة كراسنويارسك في روسيا متهمة بإصدار أمر بقتل ابنتها البالغة من العمر 48 عامًا حتى ترث شقتها. 

وطبقاً للمحققين ، فإن صاحبة المعاش أطلعت على نواياها المشؤومة مع أحد معارفها .

في 19 أبريل 2023 ، أقام أحد معارفها لقاء بين المرأة والجاني المحتمل لجريمة القتل في حديقة بشارع Odesskaya في مدينة كراسنويارسك ، ناقشوا خلاله تفاصيل وطريقة ارتكاب الجريمة. ويُزعم أن المرأة وعدت بدفع 80 ألف روبل (1040 دولارًا) لقاتل العقد بمجرد تقديم دليل على مقتل ابنتها.

بدلاً من تنفيذ الضربة على ابنة المرأة البالغة من العمر 67 عامًا ، ذهب القاتل المحتمل ،  مباشرة إلى الشرطة وأخبرهم عن نوايا المرأة الشائنة. من أجل جمع الأدلة اللازمة للإدانة ، طلب المحققون من الرجل الاستمرار في لعب الدور وساعدوه في تنظيم جريمة القتل.

 بعد إخطار الضحية البالغة من العمر 48 عامًا بنيّة والدتها ، طلبت الشرطة شيئًا شخصيًا يمكن للقاتل إظهاره لصاحب العمل كدليل على وفاتها.

في الثالث من مايو ، أخطر القاتل المتعاقد ، تحت إشراف محققين روس ، "الأم المحبة" بأنه أكمل العقد ، وقتل ابنتها بطعنها مرارًا وتكرارًا بسكين. كدليل على الفعل ، قدم الرجل للمشتبه به حقيبة ابنتها. في نفس اليوم ، قامت المرأة بتحويل 80.000 روبل الموعودة إلى حساب القاتل.

بعد جمع كل الأدلة اللازمة ، ألقت الشرطة القبض على الأم الروسية وهي الآن متهمة رسميًا بارتكاب جريمة. 

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