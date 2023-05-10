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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعدوا .. تحذيرات في الغرب من دخول سلاح روسي فتاك ساحة المعركة بأوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، إن روسيا بدأت في استخدام دبابة T-14 أرماتا المتطورة في المعارك ضد القوات المسلحة لأوكرانيا، محذرة الغرب من نه يجب عليه الاستعداد.

وقالت “لو فيجارو”: "إذا دخلت دبابة T-14 أرماتا إلي ساحة المعركة، فسيتعين على الدبابات الألمانية والأمريكية مواجهة المجهول.  هي دبابة متطورة للغاية، ويجب أن نستعد لوصولها الهائل".

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وفي وقت سابق، دخلت دبابة جديدة لساحات الحرب في أوكرانيا، حيث استعانت القوات الروسية العاملة في أوكرانيا بدبابات "أرماتا"، التي تعد من الجيل للتالي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة. 

قالت مصادر مطلعة، إن الجيش الروسي بدأ باستخدام دبابات "تي–14 أرماتا" في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وذكر المصدر أن "القوات الروسية بدأت في استخدام دبابات "تي–14" أرماتا الحديثة في قصف المواقع الأوكرانية".

أرماتا القوات المسلحة لأوكرانيا ساحة المعركة الدبابات الألمانية

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