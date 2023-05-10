إسرائيل والفصائل الفلسطينية يعلنون وقف إطلاق النار الليلة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، إن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ الليلة.

وأعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية أن وقف إطلاق النار مع إسرائيل قد يبدأ في الـ 9 بالتوقيت المحلي.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية اليوم، إن تل أبيب مستعدة للعودة للالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، في ظل اتصالات مصرية قطرية أممية.

ودعت مصر في الساعات القليلة الماضية إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل فوري، بعد توتر الصراعات بين الطرفين في الساعات الماضية.

وشنت إسرائيل أمس الثلاثاء ضربات ضد قطاع غزة في فلسطين، أدت إلى استشهاد 13 شخصا من بينهم ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي، وإصابة 20 فلسطينياً، من بينهم نساء وأطفال.