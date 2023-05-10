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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20 شهيدا ..تفاصيل

فلسطين
فلسطين

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن هناك نحو 20 شهيدًا تم الإعلان عنهم بشكل رسمي من بينهم 6 أطفال و4 سيدات وقرابة 90 إصابة على القطاع منذ أمس الثلاثاء.

 

وأوضحت "عوكل" أن حالة الإصابة في مجملها حالات خطرة، وأن الطواقم الطبية تحاول التعامل معها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن المناطق التي يتم استهدافها الآن من قبل الطيران الإسرائيلي هي مناطق خالية في قطاع غزة.

 

حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية

 

وذكرت مراسلتنا من قطاع غزة، أن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تؤكد أن مصر بدأت اتصالات مع الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى هدنة في غزة، ومن جهتها دعت مصر لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل فوري.

غزة الطواقم الطبية الطيران الإسرائيلي قطاع غزة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية

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