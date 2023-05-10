"مستقبل وطن" يستضيف علي الدين هلال ضمن جلسات الملتقى التدريبي

نشرت الصفحة الرسمية لحزب مستقبل وطن على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، لقاء الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، ومقرر المحور السياسي في الحوار الوطني، مع قيادات وكوادر الحزب.

حيث استضاف حزب مستقبل وطن، الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، ومقرر المحور السياسي في الحوار الوطني في ثاني أيام المرحلة الثانية ضمن فعاليات الملتقى التدريبى، لتعزيز قدرات قيادات وكوادر الحزب، وتناولت الجلسة والتي أدارها النائب أحمد الجندي، أمين التدريب والتثقيف بالحزب، الحديث " دور الأحزاب السياسية، وتطور الحياة السياسية والنيابية في مصر".

وأعقب ذلك حوار مفتوح مع الحضور من أمناء الحزب والتنظيم بمحافظات المرحلة الثانية وهي "القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، السويس، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الغربية، المنوفية، الإسماعيلية، الجيزة، بني سويف، الفيوم".