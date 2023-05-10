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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسمم 8 عمال في الإسماعيلية لتناولهم وجبة غذائية فاسدة

صدى البلد

أصيب 8 عمال في محافظة الإسماعيلية باشتباه تسمم، اليوم الأربعاء، جراء تناولهم وجبة طعام فاسدة، وتم نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

قوى عاملة الإسماعيلية تتابع العمل بمكتب الاستثمار

وتلقى اللواء هنري إبراهيم، مدير الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية ومنطقة القناة، إخطارا من مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد نقل 8 أشخاص إلى مستشفى جامعة قناة السويس، في حالة إعياء وأعراض تسمم غذائي.

وقالت المصادر الطبية والأمنية في الإسماعيلية، إن المصابين بالتسمم في الإسماعيلية يعملون في أحد المشروعات داخل مدينة الطلاب، على الطريق الدائري، وجميعهم مقيمون بمحافظة الدقهلية.

أسماء المصابين في حادث تسمم الإسماعيلية 
وقالت المصادر الطبية في مستشفي جامعة قناة السويس، إن المصابين هم محمد نجاح حجازي، 47 سنة، ومحمد طه محمد، 20 سنة، وابراهيم الرفاعي ناصر، 47 سنة، ومحمد عبد السلام ناصر، 21 سنة، ومحمد أبو الغنام عبدالله، 39 سنة، وعبدالله محمد زين العابدين، 38 سنة، وحسام عبدالرحيم عبدالمنعم، 27 سنة، وخيري صبحي غيث، 24 سنة، وجميعهم مقيمون بمحافظة الدقهلية.

وأضافت المصادر الطبية، أنه تم استقبال المصابين في قسم الطوارئ بالمستشفى، وتم إجراء الفحوصات الطبية لهم، مشيرة إلى أنهم يعانون من أعراض قيء وإسهال وجار تقديم الخدمة الطبية لهم.

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