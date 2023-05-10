إجراءات قانوانية ضد 6 عاملين بمراكز الشباب بسبب الغياب عن مواقعهم بالقليوبية ..صور

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية استمرار المتابعات الميدانية على مراكز الشباب من خلال خطة شاملة للهيئات الشبابية على مستوى المحافظة ، تشمل تغطية ميدانية لمراكز شباب المحافظة والتي تتضمن تكليف المتابعين وتقديم تقارير المتابعة للتحقق من استعداد مراكز الشباب لاستقبال الاعضاء خلال إجازة نهاية العام الدراسي 2022/ 2023 .



وشملت متابعات اليوم 57 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة ، وتبيان انتظام العمل و تواجد العاملين في 55 مركز ، وتغيب 6 من العاملين بمركز شباب منية شبين ، و النادى الرياضى بمدينة شبين ، ووجه الصبروط باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تغيب العاملين .



وتضمنت المتابعات مراجعة العضويات وسجلات النشاط و إلتزام العاملين بتنفيذ الخطط ، ومراجعة عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب وحمامات السباحة وجاهزية المراكز لاستقبال النشء والشباب خلال الإجازة



كما شملت المتابعات توجيه عدد من مراكز الشباب للاتزام بمتابعة مشروعات الطرح الاستثماري bot والتزام المستثمرين بالشروط المتفق عليها في التعاقد وتوفير عوامل الأمن والسلامة للمترددين وعمل الصيانة الدورية اللازمة للمنشأة وتقديم أفضل الخدمات للمترددين تنفيذا لرؤية و إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

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