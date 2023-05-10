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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية: 21 شهيدا فلسطينيا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة|تفاصيل

غزة
غزة

قالت منى عوكل مراسلة “القاهرة الإخبارية”، إن هناك مزيدا من الإصابات التي طالت المواطنين الفلسطينيين في آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية قد وصلت الاحصائية الى 21 شهيدا سقطوا اليوم ويوم أمس بالإضافة الى 64 إصابة.

وتابعت منى عوكل خلال مداخلة هاتفية لها عبر فضائية "القاهرة الاخبارية"، أن الكثير من هذه الإصابات في حالة خطرة، وهذه الإصابات والشهداء الذين سقطوا اليوم معظمهم كانوا في مناطق قريبة من الاستهداف. 

وتابع أن إسرائيل لا تهدف من وراء عدوانها على القطاع إلا محاولة إثبات أنها مازالت مستمرة في العدوان لكي تثبت للداخل الإسرائيلي بأنها لا تتراجع عن ما بدأته يوم أمس.

الجهود المصرية

 ووفقا للمصادر فإن إسرائيل أبدت استعدادها بالالتزام بتهدئة، وهذا كله جرى ويجري عبر الوساطة المصرية التي عادة ما يكون الوصول إلى التهدئة من خلالها.

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