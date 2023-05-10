أوسوريو يستعيد فتوح وزيزو قبل مواجهة الزمالك والإسماعيلي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استقرار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق ، على استعادة خدمات ثنائي الفريق في مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي، وهي المباراة المؤجلة من الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري.

حيث منح المدير الفني للفريق زيزو راحة في المباراة الماضية ، حيث يعاني اللاعب من اجهاد المباريات طوال الفترة الماضية، و كانت وجهة نظر المدرب هي إراحته من أجل الاستفادة به في مباراة الإسماعيلي.



وأكد المصدر بأن احمد فتوح أصبح جاهزا، والمدير الفني ينتظر متابعته في المران حتى يكون جاهزا للمباراة، وضمه لمعسكر المباراة.

وقرر المدير الفني أن يتواجد الثنائي أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، وأحمد مصطفى زيزو، جناح الفريق، في مباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري ، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض بمباراة الإسماعيلي المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

