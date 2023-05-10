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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم معسكرا تدريبيا للواعظات على كيفية التعامل مع ضحايا العنف

صدى البلد

فى إطار التعاون بين المجلس القومي للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ومؤسستى سيف ايجيبت و باث فايندر  ، تم تنظيم معسكر تدريبى للواعظات والراهبات و خادمات الكنائس ، على كيفية التعامل مع السيدات ضحايا العنف ،  واستمر على مدار ثلاثة أيام.
   

وأشارت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس أن المعسكر يأتي في اطار سلسلة المعسكرات التي ينفذها المجلس  بهدف  بناء وعي القائدات الدينيات بشأن التحديات التي تواجه المرأة ، وتمكينهن من تقديم المساعدة للنساء اللاتى يعملن معهن  ، مضيفة أن المعسكر ضم  عدد ٥٧ قائدة دينية من مؤسسات (الازهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والكنائس المصرية الثلاثة) ، مشيدة بمشاركة عدد من واعظات الازهر الشريف ضمن فعاليات المعسكر ، ومؤكدة أن المرات القادمة سوف تشهد مشاركة أوسع منهن.


وأشادت سارة عزيز رئيسة ومؤسسة سيف ايجيبت بأهمية الدور الذي تقوم به سفيرات  المحبة والسلام في التعامل مع الجيل الجديد بما يواجهه من تحديات ، والعمل على تمكينهن والاهتمام بصحتهن النفسية.
   تضمنت فعاليات المعسكر عددا من الموضوعات منها التدريب على مهارات التكيف وتقبل الاختلافات، وتأثير سائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والعلاقات الصحية وكيفية التعامل مع حالات العنف ضد المرأة،  كما تخلل المعسكر مجموعة من الألعاب الذهنية والأنشطة والأعمال اليدوية مثل (الرسم-التلوين-الطبخ) والتي تخدم هدف المعسكر ؛كما تم تخصيص وقت للتأمل والبحث داخل الذات والتعبير عن المشاعر وانعكاساتها في التعاملات اليومية ، وعلي هامش المعسكر تم تنظيم حفل غنائي بمشاركة فرقة طبلة الست لغناء الاغاني التراثية المصرية.

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