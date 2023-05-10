صندوق النقد الدولي: التعديلات القضائية خطر علي الإقتصاد الإسرائيلي

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم "الأربعاء"، أن التعديلات القضائية المقترحة في إسرائيل تمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية ويعوق الاستثمار والاستهلاك والنمو على المدى الطويل حسبما افادت رويترز.

وقال صندوق النقد الدولى في بيان: "يتعين علي إسرائيل الحد من عدم اليقين المحيط بالتعديلات من خلال حل مستدام سياسيا يكون واضحا ومفهوما جيدا، محليا وخارجيا”.

واقترحت الحكومة الائتلافية اليمينية المتشددة بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو تعديلات شاملة قد تحد من سلطة المحكمة العليا بإصدار أحكام على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وتمنح الوزراء مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.

وقال نتنياهو إن التعديلات تستهدف تحقيق توازن أفضل بين السلطات، لكنه وافق على تأجيل التعديلات في محاولة للتفاوض على حل وسط.

وقال صندوق النقد الدولي: “في ظل غياب حل دائم ومستدام سياسيا، قد يؤدي استمرار حالة عدم اليقين إلى زيادة كبيرة في كلفة مخاطر الاقتصاد، وإلى تشديد الوضع المالي، وعرقلة الاستثمار والاستهلاك، مع تداعيات محتملة على النمو، على المدى الطويل أيضا”.

وأضاف: “كما هو حال أي بلد، الحفاظ على قوة سيادة القانون سيكون مهما للنجاح الاقتصادي”.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن موقف السياسة النقدية لإسرائيل يجب أن يظل متشددا في ضوء سوق عمل قوية ومعدل تضخم أعلى مما يستهدفه البنك المركزي.