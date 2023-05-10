6 حيل تحميك من الإصابة بـ البواسير

تعد البواسير من المشكلات الصحية التى تسبب ألما شديدا يعيق استمرار حياة الفرد وهو أكثر شيوعا بين كبار السن.

ووفقا لما جاء فى موقع “ كليفند كلينك ” يمكن أن تساعد هذه الخطوات في منع البواسير:

لا تجلس طويلاً أو تضغط بقوة على المرحاض لأنه يزيد من تعرضك لمشكلة البواسير.

اذهب إلى المرحاض عندما تشعر بالحاجة ولا تؤخر حركة الأمعاء.

شرب الكثير من الماء طوال اليوم يحمى من البواسير .

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة أو تناول المكملات الغذائية.

حافظ على نشاط بدني لأن كونك في حالة تنقل ونشاط يحافظ على حركة الأمعاء المنتظمة ويحمى من الإمساك المسبب لـ البواسير.



تناول أدوية مسهلة أو استخدم الحقن الشرجية فقط بشكل عشوائي دون استشارة الطبيب يمكن أن يجعل من الصعب على جسمك تنظيم طريقة التبرز ويصيبك ببعض المشاكل.