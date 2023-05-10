فاركو يهزم المصرية للاتصالات ويواجه الزمالك في كأس مصر

أطاح فاركو بـ المصرية للاتصالات بعد فوزه بهدف واحد ليلاقي الزمالك فى دور الـ16 من كأس مصر فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب الأسكندرية فى دور الـ32.

وأحرز أحمد شريف، هدف التأهل لفاركو فى الدقيقة 25.

تشكيل فاركو

وضم تشكيل فاركو كالتالي:

حارس المرمي: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: جابر كام، أحمد عوض، عبد الله بكري، جيرفسون انكادا.

الوسط: أحمد الصغيري، كينجسلسي سوكاري، محمود حمادة.

الهجوم: شكري نجيب، أحمد شريف رزقي حمرون.

ويدير اللقاء تحكيميًا ابو بكر عبد الحي حكم ساحة ويعاونه كلًا من: أحمد عبد السميع، وأحمد الشريف، وإيهاب سيد حكمًا رابعًا.