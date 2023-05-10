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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم المنتخب الإنجليزي متعجبا: صلاح سجل 30 هدفا ويقولون موسما سيئا للفرعون

محمد صلاح
محمد صلاح

تغنى جارود بوين جناح وست هام يونايتد والمنتخب الإنجليزي، بـ محمد صلاح لاعب ليفربول، منتقدًا تلك الأفواه التي تُشير إلى أن “مو” يحظى بموسم “سيء” مع فريقه.

ونجح صلاح في تسجيل 30 هدفًا للموسم الرابع في مسيرته مع ليفربول في مختلف المسابقات، منهم 19 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال بوين في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: "صلاح ، رأيت في ذلك اليوم أنه سجل 30 هدفا ويقول الناس إنه يمر بموسم سيء".

وأضاف: "الأرقام التي ينتجها باستمرار منذ انضمامه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مذهلة".

وأصبح صلاح خامس الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في مختلف المسابقات، برصيد 186 هدفًا، بالتساوي مع ستيفن جيرارد.

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