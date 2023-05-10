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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير.. اطلاق صواريخ علي مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة

صدى البلد

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام إسرائيلية منذ لحظات بتجدد اطلاق الصواريخ علي مستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.

وأعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية أن وقف إطلاق النار مع إسرائيل قد يبدأ في الـ 9 بالتوقيت المحلي.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية اليوم، إن تل أبيب مستعدة للعودة للالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، في ظل اتصالات مصرية قطرية أممية.

وفاة شاب بشمال قطاع غزة.. وارتفاع عدد شهداء العدوان لـ 22 فلسطينيا

ودعت مصر في الساعات القليلة الماضية إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل فوري، بعد توتر الصراعات بين الطرفين في الساعات الماضية.

وشنت إسرائيل أمس الثلاثاء ضربات ضد قطاع غزة في فلسطين، أدت إلى استشهاد 13 شخصا من بينهم ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي، وإصابة 20 فلسطينياً، من بينهم نساء وأطفال.

 

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