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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر | مباراة الاتحاد والأهلي نهائي دوري السوبر للسلة

صدى البلد

يبحث الكثير من عشاق كرة السلة عن مباراة نهائي دوري السوبر لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة ونصف.

وأعلنت قناة «صدى البلد» الفضائية، أنها ستقوم ببث سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري عبر شاشتها.

وستكون الانطلاقة من المباراة الأولى، المقررة اليوم الأربعاء، والتي تجمع الفريقين في أولى مواجهات سلسلة "بيستأوف 5" لتحديد بطل الدوري المصري هذا الموسم.

مباراة الأهلي والاتحاد

وتُبث المباراة عند تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، عبر قناة "صدى البلد 2"، حيث يمكن للمتابعين استقبالها عبرأجهزتهم على تردد 11823 رأسي. وستكون المباراة بتعليق من حاتم سيد.

ويتوج الفائز بثلاث مباريات من سلسلة بيست أوف 5" بلقب دوري السلة هذا الموسم، والذي يحمل الأهلي لقبه، الذي أحرزه العام الماضي على حساب الاتحاد السكندري تحديدًا.

وتُلعب ثاني المباريات، غدًا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، وثالث المباريات يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً أيضًا.

وتُقام المباراة الرابعة، حال اللجوء إليها، يوم الاثنين المقبل 15 مايو، بينما ستُقام المباراة الخامسة والأخيرة، حال بلوغها، يوم الأربعاء 17 مايو.


https://www.twitch.tv/elbaladtv2

 

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