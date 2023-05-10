الجيش الإسرائيلي: القوات استهدفت 4 مجمعات عسكرية في قطاع غزة

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي اليوم، إن الغارات الإسرائيلية تستهدف 4 مجمعات عسكرية في قطاع غزة بينها مخازن أسلحة.

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات تهاجم حاليًا أهدافًا تابعة لحركة الجهاد في قطاع غزة.. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وقد قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك تجددًا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل وسط أنباء عن مفاوضات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة.

وقالت قناة إسرائيلية: "تجدد إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه جنوب عسقلان ومستوطنات محيط القطاع".

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار تنطلق في مدن سديروت وعسقلان ومحيط غزة، وبئر السبع وتل أبيب.