للتنصت على المكالمات الهاتفية.. عضو بـ البرلمان الأوروبي يوبخ أمريكا

قال النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تييري مارياني، إن الولايات المتحدة تطلق على نفسها اسم حليف لأوروبا، إلا أنها تتدخل بشكل منتظم في الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن التصنت علي قادتها يشكل تهديدا حقيقيا لاستقلال أوروبا.

وقال مارياني، في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي: "لقد حان الوقت لأن يواجه برلماننا أخيرًا التدخل الأمريكي، الذي يشكل التهديد الرئيسي لاستقلالنا".

وتذكر مارياني كلمات رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرانسوا فيون، الذي قال إن أجهزة المخابرات الأمريكية كانت تستمع إليه منذ خمس سنوات.

وشدد البرلمان الأوروبي على أن عدد القضايا المتعلقة بأنشطة وكالة الأمن القومي الأمريكية في الأراضي الأوروبية ضخم.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، إن الولايات المتحدة هي أكبر قوة تجسس في العالم .