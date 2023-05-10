عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر لجنة بالحوار الوطني: دراسة مقترحات المواطنين للوصول إلى حلول ترضي المصريين

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن مصر ليست بمعزل عن العالم الذي يشكو كله من التراجع الاقتصادي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن كورونا وحرب أوكرانيا كان لها أسباب مباشرة في التأثير الاقتصادي على مصر.

 

لجان المحور الاقتصادي

 

وأكد أن لجان المحور الاقتصادي عاكفة على دراسة كل المقترحات المقدمة من المواطنين، بمشاركة كل التيارات السياسية وكل الطوائف الشعبية، الجميع يشارك حتى نصل إلى حلول ترضي المواطن وتكون طوق النجاة للوطن.

الحوار الوطني لجان المحور الاقتصادي اللواء هشام الحصري لجنة الزراعة والرى مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض شديد.. الدولار يتلقى ضربة قوية بعد بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

عاجل.. الحكومة توافق على إعفاء واردات الذهب بحوزة القادمين لمصر من الضريبة والرسوم

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

موقف مصري جديد بشأن قضية سد النهضة .. اعرف الحكاية

كاف يصدم الوداد المغربي قبل مواجهة صن داونز

ترشيحاتنا

ذهب لمنزلها لمشاهدة عورتها .. فضيحة أستاذ جامعي وطبيبيّ تجميل وتخدير

سافِر إلى ربع دول العالم بالباسبور فقط | تفاصيل

طيران السعودية يرفع حجم أسطوله إلى 48 طائرة

هل ينخفض سعر الذهب فى مصر بعد إعفائه من الجمارك .. برلمانية تجيب

بعد تصريحات نتنياهو.. مستوطنات إسرائيلية تتعرض لقصف صاروخي.. وإطلاق صفارات الإنذار

إجراء عاجل من باريس بعد مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رماها في الشارع.. طلاق عروس «من يُؤتمن على العرض» يشعل السوشيال ميديا

مفاجآت كأس مصر .. هل تتفوق فرق دوري المظاليم على المحترفين؟

صور زواج ريم طارق الأول تشعل السوشيال ميديا

أقوى من الكوارع والجمبري.. هبة قطب تكشف عن نبات سحري للعلاقة الزوجية

فيديو

السر وراء انخفاض الجنيه أمام الدولار | وزير المالية يكشف المستور

جومانا مراد تمتدح المصريين.. ماذا قالت؟.. فيديوجراف

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ