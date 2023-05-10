بعد تصريحات نتنياهو.. مستوطنات إسرائيلية تتعرض لقصف صاروخي.. وإطلاق صفارات الإنذار

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بإطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، بعد دقائق قليلة من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو ووزير الدفاع جالانت.

وأكدت “يديعوت أحرونوت”، أن صفارات الإنذار انطلقت في أشكلون وسديروت والمستوطنات في النقب وشاطئ عسقلان.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل في خضم المعركة وقواتنا توجه ضربات قوية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن المعركة لم تنته حتى الآن.

وأضاف نتنياهو: "المعادلة الأمنية الجديدة هي أننا سنحدد الوقت المناسب لاستهداف قادة الفصائل".