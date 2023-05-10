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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصريحات نتنياهو.. مستوطنات إسرائيلية تتعرض لقصف صاروخي.. وإطلاق صفارات الإنذار

مستوطنات الغلاف
مستوطنات الغلاف

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بإطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، بعد دقائق قليلة من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو ووزير الدفاع جالانت.

وأكدت  “يديعوت أحرونوت”، أن صفارات الإنذار انطلقت في أشكلون وسديروت والمستوطنات في النقب وشاطئ عسقلان.

تعليق عاجل من نتنياهو بشأن الهجوم الصاروخي على تل أبيب

المعركة لم تنتهِ .. بيان عاجل من وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن غزة

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل  في خضم المعركة وقواتنا توجه ضربات قوية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن المعركة لم تنته حتى الآن.

وأضاف نتنياهو: "المعادلة الأمنية الجديدة هي أننا سنحدد الوقت المناسب لاستهداف قادة الفصائل".

قطاع غزة إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو جالانت

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