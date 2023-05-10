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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد علي مرشح لجائزة أفضل حارس مرمى بالدوري الإسباني لليد

صدى البلد

اختار الاتحاد الإسباني لكرة اليد، محمد علي حارس مرمى المنتخب الوطني الأول والمحترف في صفوف "سينفين" للدخول في قائمة المرشحين لأفضل حارس في بطولة الدوري الممتاز "لاليجا" عن الموسم الجاري 2022-2023.

وضمت قائمة المرشحين حارس مميزين على مستوى العالم ويأتي على رأسهم الإسباني "جونزالو بيريز فارجاس حارس مرمى نادي برشلونة، وزميله في الفريق الدنماركي إميل نيلسن، والبرازيلي رانجيل دا روزا حارس مرمى فريق جرانوييرس، إضافة إلى الإسباني روبيرتو رودريجيز حارس مرمى فريق بينيدورم.

وكان "علي" قد انضم لصفوف سينفين الإسباني قادمًا من صفوف فريق آنجيه الفرنسي مطلع الموسم الحالي.

وتوج محمد علي رفقة الفراعنة بلقب بطولة أمم إفريقيا والتي استضافتها القاهرة صيف العام الماضي كما حصل مع أبناء النيل المركز السابع ببطولة العالم التي أقيمت بدولتي السويد وبولندا.

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