طريقة عمل الفشار بالكراميل

إذا كنتي تحاولين تقديم تسالي بسيطة في الصيف نقدم لكي الفشار بالكراميل

المقادير:

- كوب زبد

- كوبين من السكر البني

- كوب حبوب ذرة

- ملعقة فانيليا

- ملعقة ملح

- ٢/١ ملعقة بيكربونات الصوديوم

- ملعقتين زيت ذرة

للتحضير_والطريقة:

١- أعدي الفشار عن طريق تسخين القليل من الزيت فى الحلة ثم وضع حبوب الذرة فيها وتغطيها إلى أن تبدأ فى النضوج والفرقعة واحدة تلو الأخرى. هزي الحلة بشكل مستمر حتى لا يحترق الفشار وأطفأي النار بعد نضوج كافة الحبات.

٢- طريقة عمل الكراميل : أذيبي الزبد فى مقلاة صغيرة وأضيفي لها السكر البني ثم قلبي المزيج جيدا.

٣- استمري فى التقليب واتركيه حتى الغليان لمدة ٣ دقائق.

٤- ارفعي المقلاة من على النار ثم أضيفي الفانيليا وبيكربونات الصوديوم.

٥- قلبي الخليط جيدا ثم اسكبيه على وعاء كبير مليئ بالفشار بالتساوي.

بالهناء والشفاء!